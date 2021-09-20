Фестиваль серф-культуры Locals Only в Москве перенесли на 25 сентября

25 сентября в московском клубе «Main Stage» пройдет музыкально-спортивный фестиваль Locals Only, посвященный развитию серфинг-культуры в России. Он должен был состояться июне, но из‑за пандемии коронавируса его пришлось перенести. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

На одной фестивальной площадке встретятся титулованные серферы и представители других видов экстремального спорта, российские музыкальные исполнители и известные медиаперсоны. Гости смогут послушать выступления музыкантов, узнать больше об экстремальных видах спорта и посмотреть выступления профессиональных спортсменов.

В этом году лайнап фестиваля возглавляют Noize MC, «Дельфин, «Хлеб», Дора, «Кис-кис», «Лауд», МС Сенечка, Маугли и Bicycles for Afghanistan.

Помимо музыки и соревнований по вейксерфингу и вейкскиму гостей ждет развлекательная программа: будет стоят рампа для скейтбординга, площадка для стритбола, игровые зоны, различные маркеты, фотозоны, фудзоны и лекторий.

Купить билеты можно на сайте фестиваля.