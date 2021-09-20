Московская городская избирательная комиссия сообщила о подсчете 100% голосов на выборах в Госдуму в столице. Об этом заявило РИА «Новости».

Более трети голосов, согласно данным агентства, получила партия «Единая Россия»: ей отдали предпочтение 36,98% проголосовавших москвичей. 22,66% участников выборов поддержали КПРФ.

Еще три партии получили чуть более 7% голосов: за «Справедливую Россию — За правду» выступили 7,34% голосующих в столице, за «Новых людей» — 7,09%, за ЛДПР — 7,08%. Партия «Яблоко» набрала 4,89%.

Остальные объединения существенно уступили конкурентами. У Партии пенсионеров 2,85% голосов, у «Зеленых» — 2,4%, у Российской партии свободы и справедливости — 1,97%, у «Зеленой альтернативы» — 1,76%, у «Родины» — 1,22%, у «Партии Роста» — 1,11%, у «Коммунистов России» — 1,1%, у «Гражданской платформы» — 0,27%.

Ранее стало известно, что в Госдуму по итогам выборов пройдут пять партий: «Единая Россия» (у нее большинство), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».