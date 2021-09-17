Разовые выплаты блокадникам, новый альбом 3H Company и другие новости дня

Владимир Путин предложил разово выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Это связано с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни.

В Воронежской области задержали Виктора Мирского, которого подозревают в убийстве целой семьи и нападении на участок полиции. При задержании он сопротивлялся и был ранен в голову.

Студентку ВШЭ Марию Платонову отправили под домашний арест по делу о склонении к митингам. Еще четырех фигурантов арестовали на два месяца. Всем грозит до десяти лет лишения свободы.

За сутки в России выявили 19 905 случаев коронавируса — на 311 больше, чем вчера. Суточный прирост увеличивается третий день подряд.

Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2022 году. Поскольку 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, россияне будут дополнительно отдыхать 3 и 10 мая.

Приложение «Навальный» удалили из AppStore и Google Play. Apple, помимо прочего, без объяснения причин отключила в России функцию «Частный узел», которая позволяет скрыть IP-адрес и местоположение.

Первая женщина-гроссмейстер среди мужчин Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из‑за клеветы в «Ходе королевы». В сериале ее называют «чемпионкой, никогда не игравшей против мужчин».

Конфликт между экс-супругами и по совместительству соучредителями «КриоРус» продолжается. Данила Медведев сообщил, что к нему пришли незнакомцы с угрозами, и предположил, что их подослала его бывшая жена.

В Бразилии признали право собак на компенсацию морального ущерба. С хозяев первых двух псов, которые воспользуются этим правом, хотят взыскать по 27 тыс. рублей за то, что они оставили питомцев одних, уехав в отпуск.

Netflix показал трейлер нового сезона «Ты» — многосерийного триллера о сталкере Джо Голдберге. В ролике герой переезжает в пригород, становится отцом, но никак не может покончить со своей преступной натурой.

3H Company выпустили первый альбом после реюниона — «8 жизней». Хосе Гонсалес представил новую пластинку «Local Valley». Moor Mother дропнула еще один студийник «Black Encyclopedia of the Air».

Lil Nas X идет под венец в свадебном платье в клипе «Thats What I Want». Канье Уэст летит на небеса в музыкальном ролике на трек «24».