перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер третьего сезона сериала «Наследники» 20:59
Разовые выплаты блокадникам, новый альбом 3H Company и другие новости дня
20:50 дайджест
В Махачкале из медресе госпитализировали 30 человек. У всех них — кишечная инфекция 19:55
«Нам нужна семейная терапия»: Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты» 19:19
В Бразилии признали право собак на компенсацию морального ущерба от бывших хозяев 18:29
Moor Mother выпустила новый альбом «Black Encyclopedia of the Air» 17:11
Визуальные перформансы и концерт Shadowax: завершение сезона в летнем кинотеатре Garage Screen 16:52
Суд арестовал 4 человек по делу о склонении к митингам. Студентку ВШЭ отправили под домашний арест 16:31
Студия Context. Diana Vishneva отметит день рождения специальной программой 15:54
Lil Nas X/YouTube
Lil Nas X выпустил клип на «Thats What I Want» из дебютного альбома. И это целая короткометражка 15:22
Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей ветеранам блокады Ленинграда 14:42
В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок 14:35
«Первое предупреждение»: сооснователь компании по заморозке тел «КриоРус» сообщил об угрозах 14:00
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили обвинила Netflix в клевете в сериале «Ход королевы» 13:23
3H Company выпустили первый альбом после реюниона — «8 жизней». Это переосмысление их старых треков 13:06
В музее Амстердама появился ранее неизвестный эскиз Ван Гога 12:38
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из онлайн-магазинов 11:50
Гречка выпустила сингл «Это не любовь». На фите — Даймонд 11:36
В России выявили 19 905 новых случаев COVID-19 11:25
lizaalert/Instagram
Третий сезон документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» выпустят в соцсети «ВКонтакте» 10:51
Отключить рекламу
Дайджест

Разовые выплаты блокадникам, новый альбом 3H Company и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:50

Владимир Путин предложил разово выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Это связано с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни.

В Воронежской области задержали Виктора Мирского, которого подозревают в убийстве целой семьи и нападении на участок полиции. При задержании он сопротивлялся и был ранен в голову.

Студентку ВШЭ Марию Платонову отправили под домашний арест по делу о склонении к митингам. Еще четырех фигурантов арестовали на два месяца. Всем грозит до десяти лет лишения свободы.

За сутки в России выявили 19 905 случаев коронавируса — на 311 больше, чем вчера. Суточный прирост увеличивается третий день подряд.

Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2022 году. Поскольку 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, россияне будут дополнительно отдыхать 3 и 10 мая.

Приложение «Навальный» удалили из AppStore и Google Play. Apple, помимо прочего, без объяснения причин отключила в России функцию «Частный узел», которая позволяет скрыть IP-адрес и местоположение.

Первая женщина-гроссмейстер среди мужчин Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из‑за клеветы в «Ходе королевы». В сериале ее называют «чемпионкой, никогда не игравшей против мужчин».

Конфликт между экс-супругами и по совместительству соучредителями «КриоРус» продолжается. Данила Медведев сообщил, что к нему пришли незнакомцы с угрозами, и предположил, что их подослала его бывшая жена.

В Бразилии признали право собак на компенсацию морального ущерба. С хозяев первых двух псов, которые воспользуются этим правом, хотят взыскать по 27 тыс. рублей за то, что они оставили питомцев одних, уехав в отпуск.

Netflix показал трейлер нового сезона «Ты» — многосерийного триллера о сталкере Джо Голдберге. В ролике герой переезжает в пригород, становится отцом, но никак не может покончить со своей преступной натурой.

3H Company выпустили первый альбом после реюниона — «8 жизней». Хосе Гонсалес представил новую пластинку «Local Valley». Moor Mother дропнула еще один студийник «Black Encyclopedia of the Air».

Lil Nas X идет под венец в свадебном платье в клипе «Thats What I Want». Канье Уэст летит на небеса в музыкальном ролике на трек «24».

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ВШЭ
Netflix
Google
Apple
Люди
Владимир Путин
Мария Платонова
Нона Гаприндашвили
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить