Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2022 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году. Об этом сообщается на сайте правительства.
Так как праздничные дни 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, их решено перенести на 3 и 10 мая. Суббота 5 марта будет рабочей, вместо нее выходным станет понедельник 7-го.
Всего, согласно документу, у россиян будет семь праздничных периодов:
— с 1 по 9 января
— 23 февраля
— с 6 по 8 марта
— с 30 апреля по 3 мая
— с 7 по 10 мая
— с 11 по 13 июня
— с 4 по 6 ноября
Так, в 2022 году будет 118 праздничных и выходных дней — на 4 меньше, чем в 2021-м.
Пресс-служба правительства напомнила, что в этом году 31 декабря будет выходным из‑за переноса нерабочего дня с 3 января 2021 года. Также страна отдыхает с 4 по 7 ноября.