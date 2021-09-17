Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2022 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так как праздничные дни 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, их решено перенести на 3 и 10 мая. Суббота 5 марта будет рабочей, вместо нее выходным станет понедельник 7-го.

Всего, согласно документу, у россиян будет семь праздничных периодов:

— с 1 по 9 января

— 23 февраля

— с 6 по 8 марта

— с 30 апреля по 3 мая

— с 7 по 10 мая

— с 11 по 13 июня

— с 4 по 6 ноября