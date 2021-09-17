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Суд арестовал 4 человек по делу о склонении к митингам. Студентку ВШЭ отправили под домашний арест

Семён Гудошников
Сегодня в 16:31

Басманный районный суд избрал меру пресечения в отношении пяти фигурантов дела о склонении к митингам во время выборов в Госдуму. Решения суда опубликовал телеграм-канал «Апология протеста».

На два месяца, до 14 ноября, арестованы создатель телеграм-канала «Что делать» Дмитрий Чебанов, его жена Жанна Чернова и соратники Никита Крещук и Алексей Курлов. Экс-сотрудницу предвыборного штаба Анастасии Брюхановой и студентку ВШЭ Марию Платонову отправили под домашний арест.

Главное управление СК завело уголовное дело о склонении к митингам 16 сентября. Его фигурантами стали 11 человек из 7 субъектов России. По версии следствия, они создали сеть телеграм-каналов, через которые вели агитационную деятельность, «направленную на организацию массовых беспорядков» во время думских выборов. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

5 сентября Дмитрия Чебанова и еще четырех человек задержали, когда они попытались вывесить протестный баннер на здании Центрального детского магазина на Лубянке. 6 сентября Чебанову и еще трем активистам — Александру Куранину, Никите Крещуку и Александру Порученко — назначили по 15 суток ареста. Четвертую задержанную, Наталью Порученко, оштрафовали на 4000 рублей.

1 августа в телеграм-канале «Что делать» появился анонс всероссийского протестного митинга. Утверждалось, что акция «без криминальных составляющих, но дерзкая по своей сути». Ее детали, дату и место проведения обещали рассказать лишь тем, кто присоединится к ней.

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