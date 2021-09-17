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Apple отключила в России функцию «Частный узел», которая скрывает IP-адрес. Причин не объяснили

Семён Гудошников
Сегодня в 10:13

Apple отключила в России функцию «Частный узел», которая работала у россиян в бета-версиях новых операционных систем iOS 15 и macOS 12 Monterey. Об этом рассказали читатели TJ, «Медиазоны» и подтвердила редакция iPhones.ru. Причину исчезновения функции в Apple пока никак не прокомментировали.

Впервые «Частный узел» анонсировали на конференции WWDC-2021 в июне. Функцию можно получить при подписке на дополнительное пространство iCloud. СМИ называют ее аналогом VPN, но в самой компании избегают такого наименования, ссылаясь на особенности работы.

В отличие от традиционных VPN-сервисов «Частный узел» перенаправляет трафик сразу на два сервера: первый назначает пользователю анонимный IP-адрес, второй передает запрос на требуемый сайт. Таким образом, ни Apple, ни оператор связи не смогут сопоставить запрос и IP пользователя и узнать, кто какие сайты посещает.

Поскольку, как и VPN, функция использует шифрование трафика, она позволяет обходить блокировки и посещать запрещенные сайты. Но компания позиционирует ее в первую очередь как защиту от рекламного отслеживания.

Почти сразу после анонса «Частного узла» стало известно, что он не будет работать в Беларуси, Египте, Казахстане, Китае, Колумбии, Саудовской Аравии, Туркменистане, Уганде, на Филиппинах и в ЮАР. Причиной назвали ограничения местных регуляторов.

TJ отмечает, что функцию в России все еще можно подключить, но через несколько минут она перестает работать. На экране появляется уведомление: «Частный узел недоступен в Вашем регионе (Россия) из‑за действующих ограничений местного законодательства».

© TJ

16 сентября представители Apple и Google присутствовали на заседании комиссии Совфеда по защите суверенитета. Парламентарии обвинили корпорации во вмешательстве в выборы в Госдуму, их сотрудникам пригрозили штрафами и уголовными делами. От компаний требовали удалить запрещенный контент и убрать приложение «Навальный» из онлайн-магазинов. О требовании отключить «Частный узел» ничего не сообщалось.

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