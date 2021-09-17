В Бразилии признали право собак на компенсацию морального ущерба от бывших хозяев

Суд бразильского штата Парана признал право собак на получение компенсации за моральный ущерб. Такое решение приняли впервые, к нему подтолкнул иск некоммерческих организаций, защищающих интересы двух псов — Спайка и Рэмбо. Об этом сообщил ТАСС.

Собаки — шестилетний золотистый ретривер и трехлетний пойнтер — смогут получить по 2000 реалов (примерно 27 тыс. рублей) от бывших хозяев. «Это слом парадигмы. Это новый взгляд на право, постгуманистический», — заявила адвокат Спайка и Рэмбо Эвелин Палуду.

Спайк и Рэмбо в августе 2020 года были оставлены одни дома без присмотра. Псы провели в изоляции длительное время, их обнаружила полиция. Собаки были измождены и напуганы: они голодали и болели, пока хозяева отдыхали.

Обоих питомцев спасли и направили для реабилитации в местную зоозащитную организацию. Там собакам решили найти новых хозяев. Старым же владельцам отказали в возвращении псов.

«Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, и не НКО, под опекой которой они теперь находятся. И так же, как в случае с людьми, когда только обладатели права могут рассчитывать на компенсацию в суде, такое право признано за животными», — добавила Палуду.