«Нам нужна семейная терапия»: Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Ты». Он выйдет на платформе 15 октября и расскажет о дальнейшей судьбе сталкера и маньяка Джо Голдберга и его опасной подруги — а теперь и жены — Лав.

Судя по ролику, герои переедут в тихий пригород, чтобы начать новую жизнь без преступлений, и впервые станут родителями. Однако их отношения разладятся, когда соседкой станет привлекательная молодая женщина.