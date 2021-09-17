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«Нам нужна семейная терапия»: Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:19

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Ты». Он выйдет на платформе 15 октября и расскажет о дальнейшей судьбе сталкера и маньяка Джо Голдберга и его опасной подруги — а теперь и жены — Лав.

Судя по ролику, герои переедут в тихий пригород, чтобы начать новую жизнь без преступлений, и впервые станут родителями. Однако их отношения разладятся, когда соседкой станет привлекательная молодая женщина.

«Я сорвался раньше, чем ожидал», — отметил Джо в трейлере. В третьем сезоне он вместе с Лав обратится к специалисту по семейным отношениям, но поможет ли терапия супругам-убийцам — неизвестно.

К своим ролям в сериале вернутся Пенн Бэджли («Сплетница») и Виктория Педретти («Призрак дома на холме»). Также на экране появятся Тати Габриэль («Леденящие душу приключения Сабрины») и Микаэла МакМанус («Холм одного дерева»).

Среди других актеров — Шалита Грант, Трэвис Ван Винкль, Саффрон Берроуз, Дилан Арнольд, Скотт Спидман, Шеннон Чан-Кент, Кристофер О’Ши, Кристофер Шон, Макензи Астин и другие. Шоураннером вновь станет Сера Гэмбл («Сверхъестественное»).

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