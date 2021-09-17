Moor Mother выпустила новый альбом «Black Encyclopedia of the Air»

Американская поэтесса и экспериментальная электронщица Камаэ Айева, известная как Moor Mother, выпустила новый альбом. На пластинку «Black Encyclopedia of the Air» попали 13 хип-хоп-треков, наполненных философскими размышлениями об отношении с природой и стихиями.
Особое внимание артистка уделяет воздуху, который в разговоре с Pitchfork она назвала «неизвестной, но важной силой, в которой мы все нуждаемся». Вот и The Quietus отметил, что «альбом звучит воздушно», а биты шведского продюсера Улофа Меландера живые и пространственные.
Первый студийный альбом (вместе с 122-страничным поэтическим сборником) Moor Mother выпустила в 2016 году, а «Black Encyclopedia of the Air» — уже шестой по счету. Кроме музыки Айева занимается современным искусством (в составе творческого дуэта Black Quantum Futurism) и активизмом, а также преподает в музыкальной школе при Университете Южной Калифорнии.