Moor Mother выпустила новый альбом «Black Encyclopedia of the Air»

Американская поэтесса и экспериментальная электронщица Камаэ Айева, известная как Moor Mother, выпустила новый альбом. На пластинку «Black Encyclopedia of the Air» попали 13 хип-хоп-треков, наполненных философскими размышлениями об отношении с природой и стихиями.

Особое внимание артистка уделяет воздуху, который в разговоре с Pitchfork она назвала «неизвестной, но важной силой, в которой мы все нуждаемся». Вот и The Quietus отметил, что «альбом звучит воздушно», а биты шведского продюсера Улофа Меландера живые и пространственные.