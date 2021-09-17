Канье Уэст летит на небеса в клипе на трек «24»

Видео начинается на сцене во время одного из концертов Канье, откуда он под светом прожекторов улетает на небеса, чтобы встретиться со своей покойной матерью. Пластинка «Donda» названа в ее честь.

Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на сингл «24» из своего последнего альбома «Donda». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале артиста.

Выход «Donda» несколько раз откладывался, но последней официальной датой релиза, по заявлению менеджера Уэста, было 27 августа. Тем не менее пластинка появилась на стримингах только спустя два дня.

Спустя несколько часов после релиза Канье Уэст написал в инстаграме, что компания Universal Music выпустила лонгплей без его ведома и согласия. Он также заявил, что лейбл заблокировал песню «Jail 2», — фит с Мэрилином Мэнсоном и рэпером DaBaby.

За сутки «Donda» заняла первую строчку в чартах Apple Music в 152 странах. В ежедневном мировом рейтинге треки с пластинки заняли 19 мест из 20 лучших.