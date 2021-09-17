Воссоединившееся петербургское трио, известное ранее как 2H Company, а теперь сменившее цифру в названии на 3, выпустило альбом «8 жизней». Это переосмысленные песни с их прошлых альбомов — с новым звучанием и битами.
«Хотелось записать и посмотреть, как привычные старые тексты песен прочитаются под новые минималистичные минуса с упором на жирные басы и биты, которые теперь любит делать Илья», — рассказал «Собаке» один из участников группы Миша Феничев.
Послушать «8 жизней» можно на всех популярных стриминговых площадках.
2H Company появились в 2001 году и просуществовали восемь лет, записав два полноценных студийника и выпустив кучу компиляций и коллабораций. В июне 2021-го коллектив объявил о воссоединении.
Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам «Аигел», «СБПЧ» и «Елочные игрушки», солист «Есть есть есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из «Провинции». Раньше с ними выступал еще Александр Зайцев.