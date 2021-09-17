Хосе Гонсалес выпустил новый альбом «Local Valley»

Шведский бард аргентинского происхождения Хосе Гонсалес вернулся с новым альбомом «Local Valley» — первым студийником за шесть лет. Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Гонсалес записал пластинку в домашней студии недалеко от Гетеборга, где он живет у побережья в березово-сосновом лесу. «Я выделил вечер, установил стереомикрофон и записал час „птичьих“ песен», — описал создание релиза музыкант.

Npr отмечает, что «Local Valley» — это первый проект, в котором Гонсалес поет на английском, испанском и шведском языках.