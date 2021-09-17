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Хосе Гонсалес выпустил новый альбом «Local Valley»

Семён Гудошников
Сегодня в 8:44

Шведский бард аргентинского происхождения Хосе Гонсалес вернулся с новым альбомом «Local Valley» — первым студийником за шесть лет. Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Гонсалес записал пластинку в домашней студии недалеко от Гетеборга, где он живет у побережья в березово-сосновом лесу. «Я выделил вечер, установил стереомикрофон и записал час „птичьих“ песен», — описал создание релиза музыкант.

Npr отмечает, что «Local Valley» — это первый проект, в котором Гонсалес поет на английском, испанском и шведском языках.

Хосе Гонсалес с 2003 года выпускает музыку, которую условно можно отнести к жанру инди-фолк. За 17 лет получилось с десяток EP, один лайв-альбом и четыре студийных, предыдущий — «Vestiges & Claws» — вышел в 2015 году.

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