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Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей ветеранам блокады Ленинграда

Виктория Шанина
Сегодня в 14:42

Владимир Путин предложил единовременно выплатить по 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Во всем мире все знают о стойкости и мужестве ленинградцев. Это поражает. Вся наша страна, весь наш народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», — заявил Путин на видеоконференции с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Он отметил, что «поддержка блокадников — это наш священный и нравственный долг», и в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни необходимо провести выплату. По 50 тыс. рублей получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающие в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Для получения выплаты своевременно не нужно будет заполнять «лишние бумаги» или подавать заявки. Вопросам оформления выплаты президент попросил уделить особое внимание.

В конце августа Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей пенсионерам. По мнению президента, прибавки к пенсии в 1000 рублей, которую предусмотрели власти, недостаточно. Такой же указ был подписан в отношении военнослужащих и правоохранителей; для них выплата составит 15 тыс. рублей.

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