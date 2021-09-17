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Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили обвинила Netflix в клевете в сериале «Ход королевы»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:23

Советская чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix. Она обвиняет стриминговую платформу в клевете и распространении порочащих сведений в сериале «Ход королевы», пишет The New York Times.

В заключительном эпизоде сериала Гаприндашвили называют «чемпионкой, никогда не игравшей против мужчин». Грузинская спортсменка заявила, что это не соответствует действительности и преуменьшает ее достижения. Кроме того, ее оскорбило, что в «Ходе королевы» она фигурирует как «российская шахматистка».

«Гаприндашвили — пионер женских шахмат и легенда в своей родной стране [Грузии]. На протяжении всей своей необыкновенной карьеры она выиграла много чемпионатов, победила некоторых из лучших шахматистов-мужчин в мире и стала первой женщиной в истории, получившей статус международного шахматного гроссмейстера», — сообщается в иске. Шахматистку представляют американские и грузинские юристы.

Нона Гаприндашвили написала в иске, что таким образом создатели «Хода королевы» пытались показать в лучшем свете главную героиню. Согласно идее сериала, в середине XX века лучшими шахматистами были мужчины, и обыграть их было уже победой.

На деле же Гаприндашвили к 1968 году уже сыграла более 50 партий с шахматистами-мужчинами, многие из которых выиграла. В 1976 году она стала первым международным гроссмейстером среди женщин, а спустя два года — первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году шахматистку наградили «Шахматным Оскаром».

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