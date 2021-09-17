перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Nas X выпустил клип на «Thats What I Want» из дебютного альбома. И это целая короткометражка. 15:22
Путин предложил выплатить по 50 тыс. рублей ветеранам блокады Ленинграда 14:42
В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок 14:35
«Первое предупреждение»: сооснователь компании по заморозке тел «КриоРус» сообщил об угрозах 14:00
Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили обвинила Netflix в клевете в сериале «Ход королевы» 13:23
3H Company выпустили первый альбом после реюниона — «8 жизней». Это переосмысление их старых треков 13:06
В музее Амстердама появился ранее неизвестный эскиз Ван Гога 12:38
Apple и Google удалили приложение «Навальный» из онлайн-магазинов 11:50
Гречка выпустила сингл «Это не любовь». На фите — Даймонд 11:36
В России выявили 19 905 новых случаев COVID-19 11:25
lizaalert/Instagram
Третий сезон документального сериала «Неспокойные ночи. LizaAlert» выпустят в соцсети «ВКонтакте» 10:51
Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2022 году 10:37
Apple отключила в России функцию «Частный узел», которая скрывает IP-адрес. Причин не объяснили 10:13
Канье Уэст летит на небеса в клипе на трек «24» 9:52
Хосе Гонсалес выпустил новый альбом «Local Valley» 8:44
Визовые центры Ирландии начали вновь принимать заявления на краткосрочные визы 2:03
Disney IT/YouTube
Компания Disney построила в Англии дом Винни Пуха. Его можно будет снять на Airbnb 1:26
Умер создатель компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер. Ему был 81 год 0:08
В Дании предложили запретить заключенным с пожизненным сроком заводить романтические отношения Вчера в 22:58
Власти Эстонии освободили от карантина и тестирования туристов, привитых российскими вакцинами Вчера в 22:25
Отключить рекламу

«Первое предупреждение»: сооснователь компании по заморозке тел «КриоРус» сообщил об угрозах

Семён Гудошников
Сегодня в 14:00

Данила Медведев, один из учредителей компании по заморозке тел «КриоРус», рассказал об угрозах. Об этом пишет «Подъем».

По словам предпринимателя, вчера к нему пришли двое незнакомых мужчин с «первым предупреждением». «Они сказали, что надо возвращать долги и им бы не хотелось, чтобы со мной что‑то случилось», — заявил Медведев.

Он считает, что незнакомцев прислала его бывшая супруга Валерия Удалова, с которой он делит бизнес. «За полчаса до этого и через полчаса после было какое‑то количество голосовых сообщений от Валерии с ее ультиматумами», — говорит совладелец «КриоРус», добавляя, что написал заявление в полицию.

Валерия Удалова назвала слова Медведева ложью и клеветой. «Я никогда такими действиями не занимаюсь, это исключено. Ужас какой. Я в шоке», — заявила она.

Удалова и Медведев выступили одними из соучредителей «КриоРус» в 2006 году, когда были мужем и женой. Компания предлагает замораживать умерших людей и животных в надежде оживить их в будущем. В 2017 году супруги развелись, а в 2019-м Удалову лишили поста директора.

Через некоторое время предпринимательница зарегистрировала фирму с таким же названием, а в сентябре 2021-го попыталась перевести замороженные тела клиентов из Сергиева Посада в Тверь, где расположено еще не достроенное хранилище. Но женщину остановили полицейские и вернули капсулы с телами обратно. В компании назвали действия Удаловой рейдерским захватом.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Валерия Удалова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить