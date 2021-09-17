«Первое предупреждение»: сооснователь компании по заморозке тел «КриоРус» сообщил об угрозах

Данила Медведев, один из учредителей компании по заморозке тел «КриоРус», рассказал об угрозах. Об этом пишет «Подъем».

По словам предпринимателя, вчера к нему пришли двое незнакомых мужчин с «первым предупреждением». «Они сказали, что надо возвращать долги и им бы не хотелось, чтобы со мной что‑то случилось», — заявил Медведев.

Он считает, что незнакомцев прислала его бывшая супруга Валерия Удалова, с которой он делит бизнес. «За полчаса до этого и через полчаса после было какое‑то количество голосовых сообщений от Валерии с ее ультиматумами», — говорит совладелец «КриоРус», добавляя, что написал заявление в полицию.

Валерия Удалова назвала слова Медведева ложью и клеветой. «Я никогда такими действиями не занимаюсь, это исключено. Ужас какой. Я в шоке», — заявила она.

Удалова и Медведев выступили одними из соучредителей «КриоРус» в 2006 году, когда были мужем и женой. Компания предлагает замораживать умерших людей и животных в надежде оживить их в будущем. В 2017 году супруги развелись, а в 2019-м Удалову лишили поста директора.

Через некоторое время предпринимательница зарегистрировала фирму с таким же названием, а в сентябре 2021-го попыталась перевести замороженные тела клиентов из Сергиева Посада в Тверь, где расположено еще не достроенное хранилище. Но женщину остановили полицейские и вернули капсулы с телами обратно. В компании назвали действия Удаловой рейдерским захватом.