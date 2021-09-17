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Lil Nas X выпустил клип на «Thats What I Want» из дебютного альбома. И это целая короткометражка.

Виктория Шанина
Сегодня в 15:22

Рэпер Lil Nas X опубликовал клип на трек «Thats What I Want» из дебютного альбома «Montero». Это целая короткометражка, местами безумная, но с вполне логичным сюжетом.

В начале ролика Монтеро (настоящее имя артиста) — метеорит в форме для американского футбола, который падает прямиком на поле. Но играть он не собирается, вместо этого ему удается склеить одного из игроков и уединиться с ним в раздевалке.

Затем начинается целая драма, с эйфорией от влюбленности, проблемами, слезами и в конечном итоге — свадьбой. Правда женихом на этом празднике оказывается гитара, и Lil Nas X в белом платье уходит в отрыв.

«Thats What I Want» попал в трек-лист дебютного полноформатного альбома Lil Nas X «Montero», который также вышел 17 сентября. Всего на пластинке 15 треков, в том числе, последний хит рэпера «Montero (Call Me by Your Name)».

Монтеро Ламер Хилл, он же Lil Nas X, — американский рэпер, который стал популярным благодаря треку «Old Town Road», записанным совместно с Билли Рэй Сайрусом. Трек принес исполнителям победу в премии «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».

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