Lil Nas X выпустил клип на «Thats What I Want» из дебютного альбома. И это целая короткометражка.

Рэпер Lil Nas X опубликовал клип на трек «Thats What I Want» из дебютного альбома «Montero». Это целая короткометражка, местами безумная, но с вполне логичным сюжетом.

В начале ролика Монтеро (настоящее имя артиста) — метеорит в форме для американского футбола, который падает прямиком на поле. Но играть он не собирается, вместо этого ему удается склеить одного из игроков и уединиться с ним в раздевалке.

Затем начинается целая драма, с эйфорией от влюбленности, проблемами, слезами и в конечном итоге — свадьбой. Правда женихом на этом празднике оказывается гитара, и Lil Nas X в белом платье уходит в отрыв.