Lil Nas X выпустил клип на «Thats What I Want» из дебютного альбома. И это целая короткометражка.

«Thats What I Want» попал в трек-лист дебютного полноформатного альбома Lil Nas X «Montero», который также вышел 17 сентября. Всего на пластинке 15 треков, в том числе, последний хит рэпера «Montero (Call Me by Your Name)».

Монтеро Ламер Хилл, он же Lil Nas X, — американский рэпер, который стал популярным благодаря треку «Old Town Road», записанным совместно с Билли Рэй Сайрусом. Трек принес исполнителям победу в премии «Грэмми» в номинации «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».