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Apple и Google удалили приложение «Навальный» из онлайн-магазинов

Семён Гудошников
Сегодня в 11:50

Apple и Google удалили приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов. Об этом сообщает «Команда Навального», «Афише Daily» не удалось найти приложение в App Store и Google Play. При попытке обновить уже установленное приложение на iPhone появляется сообщение, что разработчик удалил его из App Store, отмечает ТАСС.

Соратник Алексея Навального Иван Жданов опубликовал комментарий Apple о блокировке в App Store. В нем говорится, что приложение содержит контент, который признан в России незаконным. А значит, его размещение в App Store противоречит правилам Apple, которые требуют исполнять все правовые предписания любого государства, где приложение доступно.

Компания ссылается на постановление Генпрокуратуры, которая признала ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального* экстремистскими организациями. По словам представителей Apple, приложение «Навальный» продвигает деятельность этих структур, что противоречит федеральному закону РФ «О противодействии экстремистской деятельности».

Председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Google и Apple пошли на такие шаги после целого ряда мероприятий российской стороны: встречи с послом США, предписаний Генпрокуратуры, действий Роскомнадзора и беседы парламентариев с представителями компаний.

Климов заявил, что удаление «так называемого приложения „Навальный“» — шаги в правильном направлении. «Google и Apple сделали единственно правильный вывод, он очень простой: на территории Российской Федерации все должны исполнять российскую Конституцию и законы Российской Федерации», — сказал он.

16 сентября представители Apple и Google присутствовали на заседании комиссии Совфеда по защите госсуверенитета. Парламентарии обвинили корпорации во вмешательстве в выборы в Госдуму, их сотрудникам пригрозили штрафами и уголовными делами. От компаний требовали удалить запрещенный контент и убрать приложение «Навальный» из онлайн-магазинов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность на территории страны запрещена.

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