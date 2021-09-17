В России выявили 19 905 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 19 905 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 311 заражений больше, чем вчера – суточный прирост увеличивается третий день подряд.
Больше всего заболевших выявлено в Москве — 2537 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 234 425. За последние сутки выздоровели 16 619 пациентов, за все время — 6 469 017. За сутки умер 791 человек, за весь период — 196 626.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 226,2 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (41,2 млн), на втором — Индия (33,3 млн), на третьем — Бразилия (21 млн), на четвертом — Великобритания (7,3 млн).