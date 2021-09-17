В России выявили 19 905 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 19 905 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 311 заражений больше, чем вчера – суточный прирост увеличивается третий день подряд.

Больше всего заболевших выявлено в Москве — 2537 человек. Следом идут Петербург, Подмосковье, Свердловская, Воронежская, Самарская и Ростовская области, а также Пермский край и Нижегородская область.