В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок

Сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали в Воронежской области подозреваемого в убийстве семьи и нападении на полицейский участок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали после преследования по автодороге недалеко от села Студенок. При задержании он оказал сопротивление и получил ранение в голову. Пострадавших среди правоохранителей нет.

Представитель СК сообщил, что задержанный — житель села Волчанское Виктор Мирский. В его доме сейчас проводится обыск.

По предварительным данным следствия, 16 сентября Мирский на почве бытового конфликта убил знакомую семью. После этого он направился к отделу МВД по Лискинскому району, где взорвал входную дверь. Один полицейский получил осколочное ранение правой ноги, его жизни ничто не угрожает.