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Отмена Московского марафона, переиздание «Black Album» Metallica и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:42

В России за последние сутки выявили 18 341 заболевшего коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев увеличилось до 7 102 625.

Московский марафон, который был запланирован на 26 сентября, перенесли на 2022 год из‑за эпидемической обстановки в столице. Организаторы постараются, чтобы полумарафон в конце октября все-таки состоялся.

Россия и Беларусь согласовали 28 программ в рамках Союзного государства. В числе договоренностей — отмена роуминга. Кроме того, стороны решили с 21 сентября в полном объеме восстановить авиасообщение на взаимной основе.

Участницу Pussy Riot Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запрещено покидать квартиру ночью, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов и тех, кто совершил насилие над двумя и более детьми. Инициативу разработали после трагедии в Киселевске.

Doxa сообщила, что студентам СПбГУ предложили «немножечко пофальсифицировать выборы» за кандидата от «Единой России». По данным издания, за три дня голосования обещают заплатить 15 тыс. рублей.

Челябинским анархистам назначили реальные сроки по делу о баннере «ФСБ — главный террорист». Дмитрия Цибуковского приговорили к двум с половиной годам колонии, его жену Анастасию Сафонову — к двум годам.

Иркутского школьника отправили 1 сентября в кабинет психолога вместо учебного класса. Учителя решили, что с его прической (с короткими висками и хвостиком) «негоже ходить мужику».

Жюри «Шнобелевки» — шуточного аналога Нобелевской премии — назвало победителей 2021 года. В числе лучших оказались исследования ожирения как признака коррупции, лечения насморка сексом и другие научные достижения.

К 30-летию «Black Album» Metallica выпустила его масштабное переиздание. На нем каверы от 53 артистов, включая Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Майли Сайрус и других музыкантов.

Рэпер Everthe8 выпустил пластинку «Extra Boy». Несса Барретт дебютировала с альбомом «Pretty Poison». Manic Street Preachers представили новый релиз «The Ultra Vivid Lament».

Эд Ширан опубликовал трек «Shivers» и клип на него. В нем снялась АннаСофия Робб, известная по роли Лесли Берк в фильме «Мост в Терабитию».

Кристофер Нолан снимет фильм про «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера. Подробностей пока совсем немного, но, вероятно, на этот раз режиссер обойдется без Warner Bros.

18 марта 2022 года в Москве выступит электронный дуэт Disclosure. Они представят альбом «Energy», который в этом году был номинирован на «Грэмми».

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