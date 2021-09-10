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Doxa: студентам СПбГУ предлагают «пофальсифицировать выборы» за кандидата от «Единой России»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:18

Студентам Санкт-Петербургского государственного университета предлагают за деньги поучаствовать в фальсификациях на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом Doxa рассказали обучающиеся в вузе, предоставив скриншоты переписок.

Как пишет издание, студент факультета политологии Владислав Дубровский в чатах и личных сообщениях предлагает работу «наблюдателя» на грядущих выборах. Он уточняет, что нужно будет проголосовать за «определенного кандидата» сразу на 12 избирательных участках.

Корреспондентка связалась с Дубровским и сказала, что готова поработать. Ее перенаправили на Владимира Кукеля за подробностями. Девушке объяснили, что с 17 по 19 сентября нужно вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России», главу комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова. Он баллотируется в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу № 2, где участвует депутат заксобрания Борис Вишневский и его двойники.

«Там не совсем наблюдатель, немножко другая штука. <…> Нужны очень ответственные люди, которые точно придут, точно сделают то, что надо сделать. <…> Ну там [надо] немножечко пофальсифицировать выборы. Каждому — свое. Кому‑то могут не нравиться такие вещи, кому‑то — даже очень нравиться», — сказал Кукель. Doxa опубликовала аудиозапись разговора.

Кукель также предложил работу агитатора и «анкетирование» — сбор информации об избираемых политиках «Единой России» и «Новых людей».

Студенты СПбГУ обратились в комиссию университета по этике с требованием дать «этическую оценку» студенту Владиславу Дубровскому. Одному из студентов Дубровский сказал, что «фальсификации были, есть и будут». Он пояснил, что для него политика — «способ заработать неплохие деньги». «Я никого не обманываю, а наоборот, даже пытаюсь помочь заработать студентам, которым весьма тяжко живется в „прекрасной“ стране», — заявил студент политфака.

В начале сентября Центризбирком организовал проверку в подмосковном городе Королев, где, по сообщениям «Новой газеты», подготавливали в фальсификациям на выборах этого года.

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