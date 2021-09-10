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Эд Ширан выпустил трек «Shivers» и клип на него. В нем снялась Анна-София Робб

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:57

Эд Ширан представил трек «Shivers» вместе с клипом, в котором снялась актриса Анна-София Робб, известная по роли Лесли Берк в фильме «Мост в Терабитию». Песня войдет в новый альбом Эда Ширана «=» («Equals»), релиз которого состоится 29 октября. Об этом «Афише Daily» сообщили представители артиста.

Второй сингл с пластинки и его клип рассказывают об эйфории любви. Дэйв Майерс, режиссер видео, показал любовную историю с помощью метафор и образов. Посмотреть историю можно ниже, а послушать — тут.

Поклонники Ширана уже слышали трек: 19 августа музыкант устроил прямой эфир в своем инстаграме и спел отрывок «Shivers» под гитару.

Продюсерами сингла выступили сам Эд Ширан, Стив Мэк и Fred.

Также 19 августа певец выпустил трек «Visiting Hours», посвященный своему другу Майклу Гудински, австралийскому бизнесмену, ушедшему из жизни 1 марта. Гудински был не только одной из главнейших фигур австралийского шоу-бизнеса, но и хорошим другом Ширана — Эд даже сделал татуировку в его честь.

Последний альбом Ширана «No.6 Collaborations Project» вышел в 2019 году. Все композиции из этой пластинки — коллаборации с другими музыкантами, среди которых Эминем, Бруно Марс, Янг Таг, Карди Би, Джастин Бибер и другие.

Пластинка возглавила чарты по всему миру и получила платиновый статус во многих странах, включая США и Великобританию.

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