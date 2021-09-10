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Московский марафон отменили из‑за эпидемической обстановки в городе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:42

Московский марафон, который в этом году должен был пройти 26 сентября, отменили из‑за неблагоприятной эпидемической ситуации в столице. Об этом в инстаграме сообщил директор марафона Дмитрий Тарасов.

«Если представить беговой сезон в виде остросюжетного фильма, то сейчас нам предстоит финальное испытание. Самое страшное случилось. Московский марафон отменен», — сказал Тарасов. Забег перенесли на 2022 год.

По словам Тарасова, для проведения Московского марафона уже началась застройка, подготовлены медали, экипировка для волонтеров, баннеры и другие атрибуты. Он пообещал за две недели «разобраться с обязательствами», выбрать дату проведения марафона в следующем году и условия участия в нем.

Организаторы Московского марафона постараются сделать так, чтобы забеги в следующем месяце состоялись. 24 октября должен пройти Московский полумарафон, который перенесли с 22 августа.

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