Московский марафон отменили из‑за эпидемической обстановки в городе

Московский марафон, который в этом году должен был пройти 26 сентября, отменили из‑за неблагоприятной эпидемической ситуации в столице. Об этом в инстаграме сообщил директор марафона Дмитрий Тарасов.

«Если представить беговой сезон в виде остросюжетного фильма, то сейчас нам предстоит финальное испытание. Самое страшное случилось. Московский марафон отменен», — сказал Тарасов. Забег перенесли на 2022 год.