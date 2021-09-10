В России выявили 18 341 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 341 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 39 заражений меньше, чем вчера.

Самый сильный суточный прирост в Москве и Петербурге. За ними идут Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Нижегородская область.