В России выявили 18 341 новый случай коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 18 341 случай коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 39 заражений меньше, чем вчера.
Самый сильный суточный прирост в Москве и Петербурге. За ними идут Подмосковье, Свердловская, Ростовская, Самарская и Воронежская области, Пермский край и Нижегородская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 102 625. За последние сутки выздоровели 17 121 пациентов, за все время — 6 357 272. За сутки умерли 789 человека, за весь период — 191 165.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 222,4 млн. Россия находится на четвертом месте по этому показателю. На первом — США (40,1 млн), на втором — Индия (33,1 млн), на третьем — Бразилия (20,9 млн).