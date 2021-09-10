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Участницу Pussy Riot Марию Алехину приговорили к году ограничения свободы по «санитарному делу»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:56

Преображенский суд Москвы приговорил к году ограничения свободы участницу Pussy Riot Марию Алехину, обвиняемую по «санитарному делу». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Акционистке запретили покидать квартиру с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Защита Алехиной намерена обжаловать приговор.

Прокурор запрашивал для соосновательницы Pussy Riot два года ограничения свободы. Ее, как и других фигурантов этого дела, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на акции 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, их посты в соцсетях побудили людей выйти на улицу и тем самым нарушить антиковидные ограничения.

Помимо Алехиной обвиняемыми по «санитарному делу» стали еще одна участница Pussy Riot Люся Штейн, экс-юрист ФБК (признан экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в России) Любовь Соболь, глава «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасия Васильева, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, соратники арестованного оппозиционера Олег Степанов и Николай Ляскин, а также его брат Олег Навальный.

Штейн, Степанов и Ляскин получили по году ограничения свободы, Ярмыш и Соболь — по полтора, Олег Навальный — год условно.

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