Россия снимет все ограничения на авиасообщение с Беларусью 21 сентября

С 21 сентября Россия восстановит в полном объеме авиасообщение с Беларусью, временно ограниченное из‑за пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление оперштаба по борьбе с COVID-19.

О снятии ограничений на перелеты между странами заявил Владимир Путин накануне, после встречи с Александром Лукашенко в Москве. Белорусский президент отреагировал на это словами «Вы мне об этом не говорили», а затем поблагодарил Путина.

По словам президента РФ, до начала пандемии между странами совершалось более 200 авиарейсов в неделю, сейчас их 36.

Беларусь стала одной из первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после локдауна. Это произошло 21 сентября 2020 года, после чего количество рейсов в неделю постепенно увеличивалось.