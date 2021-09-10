«Ты что, транссексуал?»: в Иркутске шестиклассника не пустили на уроки из‑за прически с хвостиком

Шестиклассника из иркутского Центра образования № 47 не пустили на занятия из‑за прически с хвостиком на макушке. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на мать ученика.
По словам женщины, когда ее сын пришел после летних каникул в школу, его отправили в кабинет психолога. Там директор и социальный педагог заявили ему, что «мужику ходить с такой прической негоже».
Сын сказал маме, что его также отчитал завуч, по совместительству преподаватель ОБЖ. Он, со слов ребенка, сказал ему: «Ты что, транссексуал? Снимай свою резинку, мужик так не ходит». Школьник не знал, кто такие транссексуалы, и поинтересовался этим у матери.
Директор учебного заведения Надежда Тюрина заявила, что мальчика от занятий никто не отстранял. Его, по словам Тюриной, попросили распустить косичку и причесаться, а когда он отказался, завели в кабинет психолога. Там школьник занимался все шесть уроков отдельно от одноклассников, отметила она.
Директор также утверждает, что завуч «никогда в жизни не позволил бы» назвать ученика транссексуалом. По ее мнению, ребенок мог сам сочинить это, то есть учителя оклеветали.
Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева назвала решение не пускать ребенка в класс «спорным моментом». Она заявила, что действия учителей могут быть оправданы, если они соответствовали уставу школы.
Согласно уставу учебного заведения, «мальчики должны быть коротко острижены», «экстравагантные стрижки и прически как для мальчиков, так и для девочек» запрещены. Длинные волосы у школьниц, говорится в документе, должны быть заплетены в косу или прибраны заколками.
Иркутская прокуратура начала проверку. В ведомстве считают, что требования к внешнему виду ребенка могли предъявить необоснованно.