«Ты что, транссексуал?»: в Иркутске шестиклассника не пустили на уроки из‑за прически с хвостиком

Шестиклассника из иркутского Центра образования № 47 не пустили на занятия из‑за прически с хвостиком на макушке. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на мать ученика.

По словам женщины, когда ее сын пришел после летних каникул в школу, его отправили в кабинет психолога. Там директор и социальный педагог заявили ему, что «мужику ходить с такой прической негоже».

Сын сказал маме, что его также отчитал завуч, по совместительству преподаватель ОБЖ. Он, со слов ребенка, сказал ему: «Ты что, транссексуал? Снимай свою резинку, мужик так не ходит». Школьник не знал, кто такие транссексуалы, и поинтересовался этим у матери.