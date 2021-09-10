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Manic Street Preachers выпустили новый альбом «The Ultra Vivid Lament»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:19

Валлийские рокеры Manic Street Preachers выпустили «The Ultra Vivid Lament» — их первый полноценный релиз с 2018 года, когда свет увидел альбом «Resistance Is Futile».

Как отмечает NME, с момента выхода предыдущей пластинки басист и автор текстов Ники Уайр потерял отца и мать, умерших от рака. Это отразилось в лирике и звучании альбома, его название «The Ultra Vivid Lament» можно перевести как «ультра яркий плач».

Критики отметили влияние на саунд меланхоличной поп-музыки ABBA, Нила Даймонда, The Carpenters и Глена Кэмбэлла. На Metacritic у релиза достойные 78 баллов.

Manic Street Preachers образовались в 1986 году в небольшом шахтерском городке Блэквуд на юге Уэльса. Сильный удар по группе нанесло в 1995 году бесследное исчезновение Ричи Эдвардса, который до этого был автором большинства их песен. Возможно, музыкант покончил с собой, но его тело так и не было найдено. Коллектив всегда отличался политизированными песнями и заявлениями музыкантов. За время своего существования они успели выпустить 14 альбомов.

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