Кристофер Нолан снимет фильм про «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера

Следующий фильм Кристофера Нолана будет посвящен американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, руководителю Манхэттенского проекта, в рамках которого во время Второй мировой войны США разрабатывали атомную бомбу. Об этом пишет Deadline со ссылкой на представителей индустрии.

Будет ли картина посвящена всей жизни Оппенгеймера или только времени, когда он руководил разработкой ядерного оружия, неясно. Также неизвестен актерский состав. По данным источников издания, в фильме может сыграть Киллиан Мерфи, который сотрудничал с Ноланом в двух «Темных Рыцарях», «Начале» и «Дюнкерке».

Картина может стать первой за долгое время для Нолана, которую он снимет без участия Warner Bros. Deadline пишет, что режиссер ведет переговоры сразу с несколькими студиями. Такой его шаг связан с тем, что WarnerMedia решила выпускать фильмы на стримингах одновременно с кинотеатральной премьерой. Нолан публично осуждал это решение и еще в январе сказал, что намерен разорвать отношения со студией.

Последний фильм Кристофера Нолана — «Довод» — вышел на больших экранах в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после старта пандемии. Ему удалось собрать 363 млн долларов в мировом прокате, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020-го.