Полсотни артистов записали каверы на Metallica. Это масштабное переиздание «Black Album»

К 30-летию знакового альбома «Black Album» Metallica выпустила его масштабное переиздание. Для него записали каверы на треки с пластинки 53 артиста, включая Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Майли Сайрус, Мозеса Самни, Weezer, Рину Саваяму, St. Vincent, Idles и фронтмена Slipknot Кори Тейлора.

Треклист трибьют-альбома точно следует за оригиналом, начинаясь с шести каверов на «Enter Sandman», а вариантов «Nothing Else Matters» на пластинке без малого 12 штук — и они также идут друг за другом. Неясно, предназначена ли вообще компиляция для последовательного прослушивания, отмечает Pitchfork.

Издание поставило пластинке скромные 6 баллов из 10, заявив, что не все каверы получились удачными, а переварить прослушивание всех 53-х за один присест просто невозможно. Среди хороших примеров интерпретации Metallica Pitchfork назвал «Enter Sandman» в исполнении Рины Саваямы и «The Unforgiven» от Мозеса Самни, которые «нашли крупицу истины в оригинале и преподнесли ее в новом контексте».