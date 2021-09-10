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Полсотни артистов записали каверы на Metallica. Это масштабное переиздание «Black Album»

Семён Гудошников
Сегодня в 8:56

К 30-летию знакового альбома «Black Album» Metallica выпустила его масштабное переиздание. Для него записали каверы на треки с пластинки 53 артиста, включая Фиби Бриджерс, Камаси Вашингтона, Майли Сайрус, Мозеса Самни, Weezer, Рину Саваяму, St. Vincent, Idles и фронтмена Slipknot Кори Тейлора.

Треклист трибьют-альбома точно следует за оригиналом, начинаясь с шести каверов на «Enter Sandman», а вариантов «Nothing Else Matters» на пластинке без малого 12 штук — и они также идут друг за другом. Неясно, предназначена ли вообще компиляция для последовательного прослушивания, отмечает Pitchfork.

Издание поставило пластинке скромные 6 баллов из 10, заявив, что не все каверы получились удачными, а переварить прослушивание всех 53-х за один присест просто невозможно. Среди хороших примеров интерпретации Metallica Pitchfork назвал «Enter Sandman» в исполнении Рины Саваямы и «The Unforgiven» от Мозеса Самни, которые «нашли крупицу истины в оригинале и преподнесли ее в новом контексте».

«Black Album» — пятый студийный альбом Metallica. Он вышел в 1991 году, достиг первой строчки Billboard и принес группе «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение». Пластинка разошлась тиражом в 17 млн копий только в США и попала во всевозможные списки лучших рок-альбомов.

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