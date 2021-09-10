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Челябинских анархистов приговорили к реальным срокам по делу о баннере на заборе ФСБ

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:39

Центральный суд Челябинска вынес приговор фигурантам дела о баннере «ФСБ — главный террорист», который они вывесили на заборе регионального управления спецслужбы в 2018 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Анархисту Дмитрию Цибуковскому назначили два с половиной года колонии, его супруге Анастасии Сафоновой — два года. Их признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Гособвинение запрашивало для Цибуковского и Сафоновой по шесть лет лишения свободы.

Баннер на заборе ФСБ был вывешен в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года. Активисты объясняли, что сделали это в знак солидарности с «репрессируемыми по всей стране анархистами». Дело в отношении них дважды прекращали за отсутствием состава преступления, но затем вновь возобновляли.

Цибуковского и Сафонову также обвиняли в вандализме. Поводом для этого стали рисунки против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке. По данной статье суд освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор.

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