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Несса Барретт дебютировала с альбомом «Pretty Poison». Еще она показала клип на «Keep Me Afraid»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:47

Несса Барретт выпустила дебютный EP «Pretty Poison» из 7 треков. Вместе с альбомом она представила клип на «Keep Me Afraid», снятый Ханной Люкс-Дэвис, автором клипов Арианы Гранде и The Weeknd. Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистки.

Барретт поделилась, что мини-альбом — это история о переезде певицы в Лос-Анджелес, известности, отношениях с соцсетями, токсичной дружбе и токсичных отношениях, психическом здоровье, личных проблемах и влюбленности в человека, который «действительно меня понимает».

В «Pretty Poison» Барретт старается не зацикливаться на одном: «Grave» она превращает в мрачную колыбельную, а «I Wanna Die» стилизует под заглавную тему ужастика из 90-х.

Несса Барретт — американская певица с пуэрто-риканскими корнями. Она получила первую известность как тикток-блогер, на нее подписано 17 млн человек. Первым шагом в музыкальной сфере стала песня «La di die», которую спродюсировал барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер.

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