Несса Барретт дебютировала с альбомом «Pretty Poison». Еще она показала клип на «Keep Me Afraid»

Несса Барретт выпустила дебютный EP «Pretty Poison» из 7 треков. Вместе с альбомом она представила клип на «Keep Me Afraid», снятый Ханной Люкс-Дэвис, автором клипов Арианы Гранде и The Weeknd. Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистки.

Барретт поделилась, что мини-альбом — это история о переезде певицы в Лос-Анджелес, известности, отношениях с соцсетями, токсичной дружбе и токсичных отношениях, психическом здоровье, личных проблемах и влюбленности в человека, который «действительно меня понимает».