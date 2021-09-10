Россия и Беларусь договорились об отмене роуминга

Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко подписали 28 «союзных программ» и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Стороны договорились разработать новые и актуализировать действующие соглашения в области связи и информатизации. ​​Они будут касаться унификации законодательств в области почтовой связи, построения инфраструктуры сетей связи и отмены роуминга.

В числе договоренностей по другим программам:

сближение макроэкономической политики;

интеграция национальных платежных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей;

согласование налогового и таможенного законодательства;

сближение законодательства в различных сферах — сельское хозяйство, ядерная энергетика и другие;

формирование объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электрической энергии.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись в Кремле 9 сентября. В ходе пресс-конференции по итогам встречи президент России сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.