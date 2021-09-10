Электронщики Disclosure приедут в Москву в 2022 году. Они выступят с альбомом «Energy»

Релиз «Energy» состоялся 28 августа 2020 года. Альбом сразу занял чарты музыкальных стримингов и попал в список номинантов «Грэмми». В него вошло 20 треков, включая синглы «My High» при участии Aminé и Slowthai, «Birthday» с Kehlani и Syd, а также «Douha (Mali Mali)» , записанный с Фатуматой Диаварой.

18 марта 2022 года британский электронный дуэт Disclosure выступит в Adrenaline Stadium с альбомом «Energy». Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы мероприятия.

«Искра, породившая эту работу, возникла из‑за желания оживить крайне разрозненную и неуверенную танцевальную сцену и клубную культуру, которая за последние полтора года сильно изменилась по очевидным причинам», — прокомментировал альбом участник дуэта Гай Лоуренс.

Disclosure — британский электронный дуэт, основанный двумя братьями из Лондона, Гаем и Говардом Лоуренсами, в 2010 году. Их дебютный альбом 2013 года «Settle» был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом» и занял первую строчку в хит-параде UK Albums Chart. В августе 2021 года электронщики выпустили EP «Never Enough».

Приобрести билеты на концерт можно здесь.

