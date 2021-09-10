В Госдуму внесли законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Депутаты от «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству и законодательству.

К пожизненному сроку предлагается привлекать людей, повторно судимых за сексуальное насилие над несовершеннолетними, и лиц, которые совершили преступление в отношении двух и более детей. Кроме того, законопроект предполагает высшую меру наказания для случаев, когда сексуальное насилие над несовершеннолетним сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Авторами проекта, кроме Турчака, выступили глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Сейчас высшая мера наказания предусмотрена лишь для людей, ранее судимых за аналогичные преступления и в случае, если насилие совершено в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст авторы поправок предлагают поднять до 18-ти.

Единоросы подготовили инициативу после трагедии в Киселевске, где погибли две десятилетние девочки. Подозреваемый в их убийстве — 41-летний житель города Мыски Виктор Пестерников — сознался, что изнасиловал и задушил их. Ранее Пестерников был судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он отсидел 10 лет и вышел на свободу в 2019 году.