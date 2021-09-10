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Ожирение признак коррупции, противоударная борода и носороги в воздухе: победители «Шнобелевки-2021»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:34

9 сентября прошла церемония награждения 31-й Шнобелевской премии — шуточного аналога Нобелевской. Жюри отбирали лучшие достижения науки из тех, которые «сначала заставляют посмеяться, а затем — задуматься».

Мероприятие проходило онлайн, а главным призом стала банкнота номиналом в 10 триллионов долларов Зимбабве, которые уже вышли из оборота. Свою награду победители должны были скачать и распечатать сами.

Организаторы опубликовали список лауреатов, а мы рассказываем о самых интересных научных открытиях, удостоенных «Шнобелевки-2021»

Борода снижает риск сломать челюсть

Премия мира

В самой престижной номинации победителями стали исследователи, которые доказали, что появление бороды у мужчин связано с необходимостью защищать челюсть в кулачных боях. Биологи Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер провели эксперимент, в результате которого пышная борода поглотила на 37% больше энергии от удара, чем стриженная.

Ученые имитировали костную ткань бородатого человека с помощью материала, аналогичного по свойствам кортикальной кости. Для подходящей плотности заросшей кожи биологи взяли образцы шкуры домашних овец, а бородой послужила их шерсть.

«Я думал, мы получим премию по биологии или антропологии», — удивился один из ученых. Авторы проекта не рассчитывали победить в главной категории.

«Это исследование получило Шнобелевскую премию 2021 года за открытие, что боксерам следует отращивать бороды. Оно продолжает более раннее исследование Университета штата Юта, которое показало, что человеческий кулак эволюционировал для лучшего нанесения ударов. Оружие против доспехов: вечная борьба»

Коты мурлыкают по-разному в ответ на интонации хозяина

Биология

Сюзанна Шетц из Швеции провела серию научных работ, которая доказывает, что коты «полусознательно» меняют «мелодию своих звуков» в ответ на перемены в речи людей.

Шетц анализировала «вариации мурлыканья, щебетания, стрекотания, чириканья, мяуканья, стона, писка, шипения, тявканья, воя, рычания и других способов общения кошки с человеком». Она наблюдала, как они меняются в зависимости от разных интонаций человеческого голоса, стилей речи и выражений лица.

«Шнобелевская премия по биологии достается Сюзанне Шетц! (Внизу по центру, если вам интересно). Для владельца кошки это определенно отличная новость»

Перевозка носорога по воздуху безопаснее вверх ногами

Транспорт

Исследователи Корнельского университета экспериментальным путем выяснили, что носорогов безопаснее перевозить по воздуху вверх ногами. Они поднимали 12 диких черных носорогов разного пола и возраста с помощью крана.

Изначально предполагалось, что подвешивание животных за ноги нарушит дыхательный газообмен больше, чем положение на боку. Но, как оказалось, десятиминутный полет носорогов не повлиял на работу легких благодаря повышенному метаболизму.

Оргазм помогает лечить насморк

Медицина

Немецкие оториноларингологи из Университетской клиники Гейдельберга установили, что секс может улучшить носовое дыхание. Оргазм оказался таким же эффективным средством, как и капли от заложенности.

Ученые оценивали носовое дыхание добровольцев в пять этапов: до сексуальной активности (исходный уровень), сразу после, спустя полчаса, затем час и три часа. Такие же измерения были сделаны на второй день, но главной переменной был назальный спрей.

Такие же измерения были сделаны на второй день — уже без секса, но с использованием назального спрея.

«Среди лауреатов Шнобелевской премии оказались ученые, прочистившие заложенные носы сексом»

Ожирение политиков показывает уровень коррупции в стране

Экономика

К такому выводу пришел Павел Блавацкий — исследователь из Университета Монпелье во Франции. Он основывал эксперимент на теории, что чаще всего взятки получают более упитанные политики.

Ученый собрал портреты 299 членов правительств всех 15 республик СССР и определил индекс массы их тел. Полученные показатели Блавацкий сравнил с пятью установленными показателями предполагаемой коррупции и обнаружил много совпадений.

«Кто‑то получил Шнобелевскую премию по экономике 2021 года за обнаружение связи между толстыми политиками и уровнем коррупции в их стране. Является ли это одним из тех редких случаев, когда фэтшейминг [оскорбления за лишний вес] может на самом деле привести к хорошим результатам для общества? Может, поощрили?»

Воздух в кинотеатре указывает на напряжение в фильме

Химия

Ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга выяснили, что по воздуху, выдыхаемому зрителями в кинотеатрах, можно определить некоторые характеристики фильма. Например, во время комедийных и напряженных сцен повышается концентрация углекислого газа и других соединений.

«Приятно видеть Шнобелевскую премию по химии, присужденную Йоргу Викеру и др. которые провели химический анализ воздуха в кинотеатрах, чтобы проверить, достоверно ли запахи аудитории указывают на уровень насилия, секса, антисоциального поведения и т. д. в фильме, который смотрит публика»
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