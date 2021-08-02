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Проверка спектаклей на патриотизм, 2 года колонии за пранк в метро и другие новости дня 20:34 Дайджест
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Проверка спектаклей на патриотизм, 2 года колонии за пранк в метро и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:34

Общественный совет при Минкульте решил проверить, соответствуют ли спектакли российских театров стратегии нацбезопасности. В ней говорится о сохранении традиционных ценностей и деструктивном воздействии на Россию недружественных стран.

Пранкера Кароматулло Джаборова, имитировавшего в метро приступ коронавируса, приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии. Его признали виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше. После ее критики в адрес руководства сборной спортсменку попытались насильно вывезти из Токио в Минск.

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан упала во время полуфинального забега. Но это не помешало ей прийти первой.

В России выявили 23 508 новых случаев COVID-19. Сергей Собянин в интервью РБК сказал, что пандемия обошлась Москве в более чем 600 млрд рублей.

В Хабаровске мужчина оставлял закладки с поддельными сертификатами вакцинации от ковида. Его задержала полиция.

Центр «Насилию.нет» (признан иноагентом) откроет в Москве убежища для жертв домашнего насилия. «Ситимобил» оплатит пострадавшим такси до безопасного места, а «Кухня на районе» выдаст наборы еды.

Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке фильма «Долина сокровищ». Он скончался, сидя на лошади во время подготовки к сцене.

Дейв Баутиста рассказал о своей жизни до успеха «Стражей Галактики», в которых он сыграл одну из главных ролей. Несколько лет у него не было почти никакой работы, ему приходилось занимать деньги, чтобы заплатить за жилье и еду.

В сети появилось несколько трейлеров: заключительного сезона «Бумажного дома», фильма «Веном-2» и тизер комедии «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо. Последний выложила зрительница из США, которая сняла его с экрана телевизора, так что качество не очень.

Бейонсе выложила два музыкальных ролика в честь годовщины фильма «Черный — цвет королей». В них приняли участие Childish Gambino и муж певицы Jay-Z.

Эльдар Джарахов опубликовал клип на летний хит «Я в моменте». В нем появляются друзья блогера — Руслан Усачев, Екатерина Иванчикова из IOWA и Настя Ивлеева, с которой Джарахов бьет парные тату.

Музей современного искусства «Гараж» запускает книжную серию, посвященную киноискусству. 4 августа пройдет презентация первого издания — эссе французского философа Жан-Люка Нанси об иранском режиссере Аббасе Киаростами и о сущности кино как медиума.

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