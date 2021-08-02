Sony показала второй трейлер фильма «Веном-2»

Кинокомпания Sony Pictures поделилась вторым трейлером фильма «Веном-2». Он выйдет в кинотеатре уже 16 сентября.

В ролике показали отношения журналиста Эдди Брока (Том Харди) с инопланетным Веномом. «Хочешь жить в моем теле, соблюдай правила», — сказал репортер в трейлере, после чего получил удар от симбиота. Однако особое внимание в ролике уделено главному злодею Карнажу, которого играет Вуди Харрельсон.

«Все это время я жаждал лишь одного — бойни», — произнес Карнаж во время своего превращения.