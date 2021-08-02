Sony показала второй трейлер фильма «Веном-2»

Кинокомпания Sony Pictures поделилась вторым трейлером фильма «Веном-2». Он выйдет в кинотеатре уже 16 сентября.
В ролике показали отношения журналиста Эдди Брока (Том Харди) с инопланетным Веномом. «Хочешь жить в моем теле, соблюдай правила», — сказал репортер в трейлере, после чего получил удар от симбиота. Однако особое внимание в ролике уделено главному злодею Карнажу, которого играет Вуди Харрельсон.
«Все это время я жаждал лишь одного — бойни», — произнес Карнаж во время своего превращения.
Помимо Харди и Харрельсона, в фильме снялись Мишель Уильямс («Веном»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Рид Скотт («Веном») и Стивен Грэм («Это Англия»). Кресло режиссера занял Энди Серкис, который работал над кинолентами «Дыши ради нас» и «Маугли».
Первая часть «Венома» собрала в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн. В России он стал самым кассовым фильмом 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности» от Marvel.