Хабаровчанин оставлял закладки с поддельными сертификатами вакцинации. Его задержали

В Хабаровске полиция задержала 28-летнего мужчину, торгующего поддельными сертификатами о вакцинации против ковида, справками о наличии антител и отрицательными ПЦР-тестами. Чтобы поймать продавца, правоохранителям пришлось купить фальшивую справку. Об этом передает ТАСС.

Местный житель продавал поддельные документы по цене от одной до полутора тысяч рублей. Связь с покупателями поддерживал через мессенджер, в котором он отправлял координаты закладки с документами, а деньги поступали на его электронный кошелек.

В ходе операции по поимке торговца полицейские заказали у него справку о наличии антител. Подозреваемый спрятал документ под доску объявлений, расположенную возле подъезда, в котором он проживает.

В квартире мужчины нашли поддельные печати девяти медучреждений Хабаровска, фальшивые документы и жесткий диск с образцами бланков. Против него возбудили уголовное дело по статье о подделке, изготовлении и обороте фальшивых документов.

В июне Роскомнадзор отчитался о блокировке 150 сайтов, на которых продавались сертификаты вакцинации от COVID-19.