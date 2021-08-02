Музей современного искусства «Гараж» запускает книжную серию Garage Screen, посвященную киноискусству. Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.

Первым изданием в серии станет эссе французского философа Жака-Люка Нанси «Очевидность фильма: Аббас Киаростами». Его выход приурочен к ретроспективе иранского режиссера, которая проходит в летнем кинотеатре Garage Screen до 8 сентября.

Презентация состоится 4 августа в рамках публичной программы к ретроспективе Киаростами. Книгу представят куратор кинопрограммы «Гаража» Евгений Гусятинский и кинокритик Инна Кушнарева, которая написала вводную статью к изданию.

Посетить презентацию можно будет бесплатно по предварительной регистрации. 4 августа в магазине музея книга будет продаваться со скидкой в 10%.

В основе издания — текст о Киаростами, который Жан-Люк Нанси написал в 1994 году для сборника журнала Cahiers du cinéma к столетию кино. В нем исследованы основные темы творчества режиссера: отношения между мужчиной и женщиной, между смертью и жизнью, между традицией и современным миром. На материале фильмов Киаростами Нанси выходи к общим соображениям о сущности кинематографа как медиума, не сводимого к отдельным стилям и персонажам.