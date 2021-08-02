В России репертуар театров проверят на соответствие духовно-нравственным и патриотическим ценностям

Общественный совет при Министерстве культуры проведет слушания о соответствии репертуара театров стратегии национальной безопасности. Об этом заявил председатель общественного совета Михаил Лермонтов, пишет РИА «Новости».

Слушания пройдут в ближайшее время. Лермонтов подчеркнул, что в стратегии нацбезопасности «есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических».

По его мнению, «именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров, не цензоров, а контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы теперь и в указе президента».

Стратегия национальной безопасности была утверждена Владимиром Путиным 3 июля. В ней в качестве национальных приоритетов, в частности, называются «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и «защита российского общества от деструктивного информационно-психологического воздействия».

По мнению авторов стратегии, «недружественные страны пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства, инспирирования и радикализации протестного движения, поддержки маргинальных групп и раскола российского общества».

Общественный совет при Минкульте решил проверить, соответствуют ли спектакли российских театров стратегии нацбезопасности, после жалобы «Офицеров России» на постановку «Первый хлеб» «Современника». Организация посчитала, что в спектакле присутствует «неуважительность к защитникам Отечества», «неприкрытая пропаганда однополой любви» и слишком много ненормативной лексики. Оскорбление ветеранов усмотрели, в частности, в монологе главной героини, которую играет Лия Ахеджакова. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить жалобы на «Первый хлеб».