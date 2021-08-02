Центр «Насилию.нет»* откроет в Москве убежища для жертв домашнего насилия

Центр «Насилию.нет»* запустил проект по экстренному размещению женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом пишет «Медуза»** со ссылкой на пресс-службу организации.

С 1 августа «Насилию.нет» будет размещать жертв домашнего насилия в московских хостелах и гостиницах. Их названия не раскрывают в целях безопасности. Максимальный срок размещения — 21 день, для заселения понадобится паспорт.

Получить помощь смогут женщины старше 18 лет, которые находятся в критической жизненной ситуации: к ним применяется насилие или есть такая угроза, их преследует бывший партнер. Убежище предоставляют женщинам, которые не могут оплатить проживание самостоятельно.

В рамках проекта «Ситимобил» предоставит промокоды на поездки до убежищ, а «Кухня на районе» выдаст бесплатные наборы еды.

Получить помощь можно по горячей линии центра +7 999 916 30 00, которая работает круглосуточно. По ней также можно получить бесплатную консультацию.

На проект убежищ для жертв домашнего насилия сейчас собрано 346 тыс. рублей. Этого хватит, чтобы разметить на одну ночь 346 пострадавших.

*«Насилию.нет» признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента, а «Медуза» — СМИ-иноагентом.