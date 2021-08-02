перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Проверка спектаклей на патриотизм, 2 года колонии за пранк в метро и другие новости дня 20:34 Дайджест
Burn Tour объявил last call в конкурсе хип-хоп-артистов 19:43
От «ВИА Гры» до Amatory: «Лента.ру» запустила новый сезон проекта об истории российской поп-музыки 19:01
Netflix/YouTube «Никакой надежды»: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом»
«Никакой надежды»: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Бумажный дом» 18:46
Центр «Насилию.нет»* откроет в Москве убежища для жертв домашнего насилия 18:01
Sony показала второй трейлер фильма «Веном-2» 17:31
В России репертуар театров проверят на соответствие духовно-нравственным и патриотическим ценностям 17:15
Бегунья из Нидерландов упала во время полуфинального забега. А потом встала и прибежала первой 17:11
Alexander Shatov/Unsplash YouTube тестирует подписку Premium Lite — без рекламы, но и без дополнительных функций
YouTube тестирует подписку Premium Lite — без рекламы, но и без дополнительных функций 16:07
«Мажор» и «Джентльмены»: «Кинопоиск» наградит фильмы, которые посмотрели более миллиона зрителей 15:59
Пранкера, имитировавшего в метро приступ коронавируса, приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии 15:14
«Гараж» запускает серию книг, посвященных кино. Первая — эссе Жан-Люка Нанси об Аббасе Киаростами 14:59
Джарахов и его друзья в клипе на сингл «Я в моменте» 14:33
treasurevalleymovie/Facebook Джей Пикетт из «Декстера» умер на съемочной площадке
Джей Пикетт из «Декстера» умер на съемочной площадке 14:22
«Дракс изменил не просто мою карьеру»: Дейв Баутиста — о влиянии «Стражей Галактики» на его жизнь 13:28
В Москве начали производство умных лифтов. Ими можно будет управлять с телефона 13:11
В соцсетях выложили тизер комедии «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо 12:20
В Конгрессе США представили доклад о происхождении коронавируса в лаборатории в Ухане 12:05
kristi_timanovskaya/Instagram Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше 11:31
За последние сутки в России выявили 23 508 случаев коронавируса 11:12
Отключить рекламу

Центр «Насилию.нет»* откроет в Москве убежища для жертв домашнего насилия

Семён Гудошников
Сегодня в 18:01

Центр «Насилию.нет»* запустил проект по экстренному размещению женщин, пострадавших от домашнего насилия. Об этом пишет «Медуза»** со ссылкой на пресс-службу организации.

С 1 августа «Насилию.нет» будет размещать жертв домашнего насилия в московских хостелах и гостиницах. Их названия не раскрывают в целях безопасности. Максимальный срок размещения — 21 день, для заселения понадобится паспорт.

Получить помощь смогут женщины старше 18 лет, которые находятся в критической жизненной ситуации: к ним применяется насилие или есть такая угроза, их преследует бывший партнер. Убежище предоставляют женщинам, которые не могут оплатить проживание самостоятельно.

В рамках проекта «Ситимобил» предоставит промокоды на поездки до убежищ, а «Кухня на районе» выдаст бесплатные наборы еды.

Получить помощь можно по горячей линии центра +7 999 916 30 00, которая работает круглосуточно. По ней также можно получить бесплатную консультацию.

На проект убежищ для жертв домашнего насилия сейчас собрано 346 тыс. рублей. Этого хватит, чтобы разметить на одну ночь 346 пострадавших.

*«Насилию.нет» признан Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента, а «Медуза» — СМИ-иноагентом.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
Красотка на взводе
Кейт Бекинсейл не справляется с гневом и разыскивает убийцу возлюбленного
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минюст РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить