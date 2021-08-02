Джарахов и его друзья в клипе на сингл «Я в моменте»

«Может, просто возьмем камеру и поснимаем видос на „Я в моменте“? Позвоним знакомым, друзьям, повстречаем тех, кто в Питере. Погуляем и просто запечатлим наш денек, как говорится, в моменте», — начинается ролик с голосового сообщения режиссера видео Алины Пязок , которое Джарахов записал на камеру. Ее задумка, по сути, и есть то, что зритель увидит в клипе.

Эльдар Джарахов выложил клип на главный российский хит этого лета — сингл «Я в моменте», записанный при участии Маркула. Вместе с роликом он анонсировал новый трек, который выпустит 6 августа.

Главные герои клипа даже не сам Джарахов и Маркул, а их друзья — блогер Руслан Усачев (в июле он обещал уехать из России, но принять участие в съемках, видимо, успел), певица Екатерина Иванчикова из IOWA, стримерша Tenderlybae и многие другие. Место действия — Петербург во всех его проявлениях.

В монтаж также попал момент, где Джарахов и Настя Ивлеева делают парные татуировки. Сам автор песни объяснял, что с телеведущей они хорошие друзья, поэтому решили набить на руках одинаковое словосочетание — all cash. Во-первых, это переводится как «все деньги», а во-вторых, созвучно с русским словом «алкаш».

Песня вышла на стримингах в начале июня и быстро завирусилась благодаря видеоколлаборациям с Ивлеевой и Милохиным в тиктоке. «Я в моменте» — это кавер-версия трека The Hatters «Я делаю шаг».