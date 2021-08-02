За последние сутки в России выявили 23 508 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 508 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 704 заражения больше, чем вчера.

Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 2484 до 3330. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский и Пермский края.