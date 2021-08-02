За последние сутки в России выявили 23 508 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 508 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 704 заражения больше, чем вчера.
Суточный прирост зараженных в Москве увеличился с 2484 до 3330. Следом по числу выявленных случаев идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Воронежская области, а также Красноярский и Пермский края.
Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 312 185. За последние сутки выздоровели 14 893 человека, за все время — 5 640 783. За сутки умерли 785 пациентов, за весь период — 160 137.
В мире, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом превысило 196,5 млн человек, более 4,2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (34,5 млн), на втором — Индия (31,5 млн), на третьем — Бразилия (19,7 млн).