Пранкера, имитировавшего в метро приступ коронавируса, приговорили к 2 годам и 4 месяцам колонии

Пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в московском метро, приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщил адвокат молодого человека Роман Шахманов.

Пресненский районный суд признал Джаборова виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, передает агентство «Москва» со ссылкой на столичную прокуратуру. Остальных участников пранка, Станислава Мелехова и Артура Исаченко, приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком по три года каждому.

Защитник Шахманов добавил, что таджикистанский пранкер признал вину. Его могут освободить через три недели с учетом времени, проведенного в СИЗО, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Джаборов делать этого не будет.

Гособвинитель требовал для Джаборова четыре года колонии, а для других фигурантов дела запрашивалось наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Неудачный розыгрыш в метро произошел 2 февраля 2020 года. Тогда Джаборов упал в вагоне поезда и изобразил внезапный приступ, а его друзья кричали, что у мужчины диагностирован коронавирус. Пранк сняли на видео и позднее выложили в сеть.

8 февраля Джаборов был задержан. Его собирались выпустить под подписку о невыезде, но вскоре выяснилось, что пранкер не живет по адресу, указанному в протоколе допроса. Следом за этим правоохранители арестовали молодого человека.

Джаборов раскаялся в своих действиях и оценил их как «глупую шутку». Мужчина попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и были напуганы его розыгрышем.