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Бегунья из Нидерландов упала во время полуфинального забега. А потом встала и прибежала первой

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:11

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан на последнем круге забега на 1500 метров столкнулась с кенийской спортсменкой — и обе свалились. После этого бегунья обогнала других участниц и первой пересекла финишную линию, став победителем полуфинала на Олимпийский играх.

Как пишет The Guardian, вместе с падением она пробежала дистанцию за 4 минуты и 5,17 секунды. Ей удалось обогнать лидирующих соперниц из Австралии и США.

Хассан также выиграла забег на 5000 метров, пишет ТАСС. Последнее соревнование с ее участием состоится на дистанции в 10 тыс. метров. Если на нем она получит золото, то станет первым спортсменом в истории Олимпиады, занявшим во всех трех забегах первое место.

Сифан Хассан родилась в Эфиопии, но бежала в Нидерланды. В 2019 году спортсменка выиграла забеги на 1500 и 10 000 метров на чемпионате мира в Катаре.

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