Бегунья из Нидерландов упала во время полуфинального забега. А потом встала и прибежала первой

Легкоатлетка из Нидерландов Сифан Хассан на последнем круге забега на 1500 метров столкнулась с кенийской спортсменкой — и обе свалились. После этого бегунья обогнала других участниц и первой пересекла финишную линию, став победителем полуфинала на Олимпийский играх.

Как пишет The Guardian, вместе с падением она пробежала дистанцию за 4 минуты и 5,17 секунды. Ей удалось обогнать лидирующих соперниц из Австралии и США.