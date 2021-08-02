В соцсетях выложили тизер комедии «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо

В твиттере появился снятый зрительницей на телефон тизер комедии «Не смотри вверх», который показали на американском телевидении во время трансляции Олимпийских игр в Токио. В ролике персонаж Леонардо Ди Каприо тяжело дышит, пытаясь справиться с тревогой.

За полминуты можно также увидеть героев Джоны Хилла, Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс. Видео не самого лучшего качества, ведь это просто съемка экрана телевизора.