В соцсетях выложили тизер комедии «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо

В твиттере появился снятый зрительницей на телефон тизер комедии «Не смотри вверх», который показали на американском телевидении во время трансляции Олимпийских игр в Токио. В ролике персонаж Леонардо Ди Каприо тяжело дышит, пытаясь справиться с тревогой.
За полминуты можно также увидеть героев Джоны Хилла, Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс. Видео не самого лучшего качества, ведь это просто съемка экрана телевизора.
В фильме, снятом режиссером Адамом МакКеем («Игра на понижение», «Копы в глубоком запасе»), главные роли также исполнили Кейт Бланшетт, Тимоте Шаламе, Мэттью Перри и Ариана Гранде. Премьера комедии состоится на Netflix.
Сюжет «Не смотри вверх» завязан вокруг приближающегося к Земле метеорита. Два астронавта отправляются в тур для СМИ, чтобы предупредить человечество о надвигающейся катастрофе планетарного масштаба.