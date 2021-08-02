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«Дракс изменил не просто мою карьеру»: Дейв Баутиста — о влиянии «Стражей Галактики» на его жизнь

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:28

Актер Дейв Баутиста рассказал в интервью IGN о том, как когда‑то решил уйти из рестлинга и попробовать себя в чем‑то новом. Так он оказался в «Стражах Галактики», которые изменили его жизнь.

Баутиста поделился, что, перед тем как он получил роль Дракса Разрушителя в фильме Джеймса Ганна, у него не было практически никакой работы в течение трех лет. Он все еще мог вернуться в рестлинг, «поджав хвост», но не видел в нем карьерного роста, поэтому рискнул уйти в кино.

И когда меня взяли на роль, все изменилось, причем не только потому, что я был беден. Чтобы ты понимал, мой дом был заложен. У меня вообще ничего не было, чувак. Все свои вещи я продал. Все, что нажил за время, пока занимался рестлингом. У меня и с налоговой были проблемы. Я был совсем потерян.
Дейв Баутиста
актер

После утверждения на роль и успешного проката «Стражей Галактики» Баутиста не мог поверить в происходящее. Его стали звать на кастинги, посыпались предложения от режиссеров. «Дракс не просто изменил мою карьеру, он буквально поменял траекторию всей моей жизни», — сказал актер.

Жизнь стала лучше, я сам стал успешнее. Тут-то мне все и начало казаться совершенно нереальным. Ведь буквально несколько лет назад мне приходилось занимать деньги, чтобы заплатить за жилье и пропитание. Занимать, чтобы купить собственным детям подарки на Рождество. Это было не так давно.

Так что все произошло очень быстро, что для меня казалось еще более невероятным. Но да, эта роль изменила мою жизнь. Она дала мне жизнь.
Дейв Баутиста
актер

Сейчас Баутиста снимается в сиквеле детектива «Достать ножи», который выйдет на Netflix. Первый этап съемок завершился 30 июля в Греции.

В ближайшее время актера можно будет увидеть в экранизации «Дюны» Дени Вильнева. В российском прокате — с 14 октября.

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