Актер Дейв Баутиста рассказал в интервью IGN о том, как когда‑то решил уйти из рестлинга и попробовать себя в чем‑то новом. Так он оказался в «Стражах Галактики», которые изменили его жизнь.
Баутиста поделился, что, перед тем как он получил роль Дракса Разрушителя в фильме Джеймса Ганна, у него не было практически никакой работы в течение трех лет. Он все еще мог вернуться в рестлинг, «поджав хвост», но не видел в нем карьерного роста, поэтому рискнул уйти в кино.
После утверждения на роль и успешного проката «Стражей Галактики» Баутиста не мог поверить в происходящее. Его стали звать на кастинги, посыпались предложения от режиссеров. «Дракс не просто изменил мою карьеру, он буквально поменял траекторию всей моей жизни», — сказал актер.
Сейчас Баутиста снимается в сиквеле детектива «Достать ножи», который выйдет на Netflix. Первый этап съемок завершился 30 июля в Греции.
В ближайшее время актера можно будет увидеть в экранизации «Дюны» Дени Вильнева. В российском прокате — с 14 октября.