Актер Дейв Баутиста рассказал в интервью IGN о том, как когда‑то решил уйти из рестлинга и попробовать себя в чем‑то новом. Так он оказался в «Стражах Галактики», которые изменили его жизнь.

Баутиста поделился, что, перед тем как он получил роль Дракса Разрушителя в фильме Джеймса Ганна, у него не было практически никакой работы в течение трех лет. Он все еще мог вернуться в рестлинг, «поджав хвост», но не видел в нем карьерного роста, поэтому рискнул уйти в кино.