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Собянин: пандемия COVID-19 обошлась Москве более чем в 600 млрд рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:17

Мэр Москвы подсчитал убытки, которые нанесла пандемия коронавируса по бюджету столицы. По его оценкам, за последние полтора года они превысили 600 млрд рублей. Цифрами он поделился в интервью РБК.

«Мы недополучили 200–250 млрд рублей доходов за прошлый год. И за 1,5 года израсходовали еще где‑то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», — рассказал градоначальник.

На поддержку горожан и бизнеса потратили около 100 млрд рублей, уточнил Собянин. Речь идет как о прямых выплатах, так и об отсрочке арендных платежей и налоговых льготах. Он пообещал в случае необходимости продлить такие меры.

Собянин заявил, что власти продолжают вводить «кое‑что новое»: к примеру, гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг для заведений общепита, а также продление льготного кредитования. По его мнению, после отмены QR-кодов московский бизнес «наверстывает упущенное», а к концу года сможет выйти на уровень 2019 года. Однако мэр не исключил новых ограничений.

Чиновник добавил, что пандемия в большей степени повлияла на политическую и социальную сферы, чем на экономику. «Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция — у многих людей поднимается градус негатива», — считает Собянин.

В ноябре 2020 года Собянин говорил, что из‑за пандемии COVID-19 бюджет Москвы не досчитался около 500 млрд рублей доходов.

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