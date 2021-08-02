Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила политическое убежище в Польше

По его информации, сейчас спортсменка в Токио под защитой японских властей. Она общается с представителями Международного олимпийского комитета и журналистами, «с ней все в порядке».

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую попытались насильно увезти на родину с Олимпийских игр, подала документы на получение статуса политического беженца в Польше. Об этом «Настоящему времени» сообщил исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что страна готова предоставить Тимановской убежище и помочь в продолжении спортивной карьеры. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сказал, что «для Европы было бы честью» дать девушке убежище. Ранее въездную визу ей предложил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Основатель Tribuna.com Дмитрий Навоша рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что муж и ребенок Тимановской успели уехать из Беларуси в Киев.

1 августа тренерский штаб олимпийской сборной Беларуси попытался вывезти легкоатлетку Кристину Тимановскую на родину против ее воли. В аэропорту девушка обратилась за помощью к японским полицейским и записала видеобращение для МОК. Она осталась в Токио, потому что опасается уголовного преследования в Беларуси.

По словам Тимановской, ее сняли с Олимпиады после критики руководства белорусской команды. Спортсменку без ее ведома поставили на дистанцию, в которой она никогда не участвовала, чтобы заменить другую спортсменку. После обвинений в некомпетентности белорусских спортивных чиновников на нее начали оказывать давление.